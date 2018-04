Primorske novice: Ustavimo gozdne plenilce (12. 4.)

Koper, 11. aprila - Lani jeseni so se na noge dvignili Brkinci, zdaj je prekipelo prebivalcem koprskega podeželja. V mislih imamo plenilske nabiralce gob in gozdnih plodov, ki ne spoštujejo zasebne lastnine in pri svojem početju lastnikom kmetijskih zemljišč in gozdov poleg vsega povzročajo še škodo, v Primorskih novicah piše Nataša Hlaj.