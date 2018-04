Vlada bo predvidoma sprejela nacionalni reformni program

Ljubljana, 12. aprila - Vlada bo danes predvidoma potrdila nacionalni reformni program za 2018 in ga brez običajnih seznanitvenih postopkov v DZ poslala Evropski komisiji. Dopolnjeni program stabilnosti, ki pokriva javnofinančni vidik reformnih ukrepov, naj bi medtem sprejela in v Bruselj poslala do konca meseca.