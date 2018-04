Evropske borze v rdečem, nafta in evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 11. aprila - Za slabo voljo med vlagatelji na evropskih borzah je danes znova poskrbel ameriški predsednik Donald Trump, ki je prek Twitterja Rusijo opozoril, naj se pripravi na to, da bodo ZDA izvedle raketni napad na Sirijo. Borzni indeksi so se tako znižali, cene nafte so se povzpele, na vrednosti je v primerjavi z dolarjem pridobil tudi evro.