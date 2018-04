Cerar s kazensko ovadbo Đuđićeve ni seznanjen

Ljubljana, 11. aprila - Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar z vsebino kazenske ovadbe, ki jo je zoper njega po poročanju Demokracije vložila državljanka BiH Dijana Đuđić, ni seznanjen in je ne more komentirati, so za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade. Đuđićeva namreč Cerarju očita kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve.