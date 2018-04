Rusija bo v sirsko Dumo poslala vojaško policijo

Moskva/Damask, 11. aprila - Rusija bo v četrtek v sirsko mesto Duma odposlala vojaško policijo, katere namen bo zagotavljanje miru in varnosti, so sporočili iz ruske vojske. Po navedbah vojske so se sicer razmere v Vzhodni Guti po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi, za katerega ruska vojska obtožuje sirske bele čelade, popolnoma stabilizirale.