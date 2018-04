ZL-DSD na volitve s programom za socialno tržno gospodarstvo

Ljubljana, 11. aprila - Združena levica - Demokratična stranka dela (ZL-DSD), ki vključuje tudi 4. skupino civilne družbe, na volitve odhaja s programom, s katerim bi zavarovali suverenost Slovenije. Politični in gospodarski sistem morata slediti načelom neposredne demokracije, socialno tržnega gospodarstva in kolektivnih oblik lastnine osnovnih virov, so predstavili.