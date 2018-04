Državni svet od danes v popolni sestavi

Ljubljana, 11. aprila - Državni svet je danes potrdil mandat Janošu Kernu, ki bo v tem mandatu predstavljal področje kulture in športa. Ostali svetniki so mandat nastopili že decembra, pri volitvah predstavnika kulture in športa pa se je zapletlo in so novega svetnika izvolili šele konec marca. Po današnji potrditvi njegovega mandata pa DS deluje v popolni sestavi.