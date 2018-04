Tudi marca v ZDA umirjena rast cen

Washington, 11. aprila - Cene življenjskih potrebščin v ZDA so marca na mesečni ravni prvič po desetih mesecih nazadovale in se v primerjavi s februarjem znižale za 0,1 odstotka, je objavilo ameriško ministrstvo za delo. To je v največji meri posledica padca cen bencina, na letni ravni pa se inflacija še naprej giblje okoli dveh odstotkov.