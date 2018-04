Velenje, 11. aprila - Športna zveza Velenje je razglasila najboljše športnike v letu 2017. To sta postala deskar na snegu, olimpijec Tim Kevin Ravnjak pri moških in Janja Garnbret, Korošica, ki pa se šola v Šaleški dolini. Najboljša ekipa so rokometaši Gorenja.