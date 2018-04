Merklova po prvem zasedanju nove vlade optimistična

Berlin, 11. aprila - Nemška kanclerka Angela Merkel je bila po prvem srečanju nove nemške vlade, v kateri so poleg konservativne unije CDU in CSU še socialdemokrati (SPD), optimistična. Podkancler in finančni minister iz vrst SPD Olaf Scholz je ob tem dejal, da bi lahko bilo delo nove vlade konstruktivno.