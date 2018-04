Pevka Barcelone Montserrat Caballe dopolnila 85 let

Barcelona, 12. aprila - Španska sopranistka Montserrat Caballe, najširši javnosti znana po uspešnici Barcelona, ki jo je odpela v duetu s Freddyjem Mercuryjem, danes praznuje 85 let. V karieri je ustvarila obsežen repertoar opernih vlog ter se uveljavila tudi kot koncertna pevka. Razpon glasu ji je dovoljeval interpretacijo od dramskih do liričnih in koloraturnih vlog.