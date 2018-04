Zaradi ugrizov so ji odvzeli nevarnega psa

Koper, 11. aprila - Koprske policiste je 31. marca ob 19.45 poklical občan in naznanil, da je njegovega psa pred trgovino v Olmu napadel pes pasme pitbull terier in ga poškodoval. Lastnica je zatem s svojim psom peš zbežala. Zaradi hudih poškodb so poškodovanega psa odpeljali na veterinarsko postajo, lastnici pa odvzeli psa, so sporočili s Policijske uprave Koper.