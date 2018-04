Turčija pozvala Rusijo in ZDA k prenehanju spopadov za Sirijo

Ankara, 11. aprila - Predsednik turške vlade Binali Yildrim je danes pozval Rusijo in ZDA, da prenehata s svojim "uličnim pretepom" za Sirijo. "Napočil je čas, da si bližnjevzhodna regija zaceli rane, stopi skupaj in preneha z nasiljem," je dejal. Menil je še, da rivalstvo med Rusijo in ZDA lahko škoduje sirskim civilistom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.