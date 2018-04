Ljubljana, 11. aprila - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je dan končal tik pod izhodiščem, izgubil je 0,06 odstotka. Najbolj prometne so bile delnice Cinkarne Celje, Krke in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so skupaj ustvarili za 1,47 milijona evrov prometa.