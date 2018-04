Kamplov soigralec podaljšal do leta 2022

Marseille, 11. aprila - Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig, katerega član je tudi slovenski reprezentant Kevin Kampl, je podaljšal pogodbo z ofenzivnim vezistom Marcelom Sabitzerjem, in sicer za eno sezono do leta 2022, so sporočili iz nemškega kluba, ki ga v četrtek čaka povratna tekma četrtfinala evropske lige v Marseillu proti Olympiqeu.