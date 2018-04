V Moderni galeriji bodo podelili Jakopičevo nagrado in priznanji

Ljubljana, 12. aprila - V Moderni galeriji bodo drevi podelili nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2018. Jakopičevo nagrado, najvišjo nacionalno nagrado za likovno in vizualno umetnost, letos za življenjsko delo prejme akademski kipar Dušan Tršar. Priznanji pa bosta prejela umetnika srednje generacije, akademska kiparka Polonca Lovšin in akademski slikar Viktor Bernik.