Univerza na Primorskem prejela ključe študentskega doma v Prisojah

Koper, 11. aprila - Univerza na Primorskem je danes prejela ključe prostorov v Prisojah, potem ko je z Luko Koper v začetku marca podpisala pogodbo o nakupu stavbe. Enota, ki je do začetka marca predstavljala največji zasebni študentski dom v Sloveniji, s predajo prehaja v njihovo lastništvo in upravljanje, so sporočili z univerze.