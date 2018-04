Mandat DZ 2014 - 2018: Okoli sto sej in več kot 400 zakonov (tema)

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 14. aprila - Tudi mandat poslancev, ki so bili v DZ izvoljeni leta 2014, se bo zaradi odstopa premierja Mira Cerarja končal predčasno, a le za kakšen teden. Poslansko funkcijo je opravljal 101 različen poslanec, od tega 37 žensk. DZ je od 1. avgusta 2014 zasedal na blizu sto sejah, ki so skupaj trajale okoli 280 dni. Do konca leta 2017 so sprejeli 400 zakonov.