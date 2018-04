Ciper se bori proti invaziji plamenk v Sredozemskem morju

Nikozija, 12. aprila - Potem ko so se plamenke iz Indijskega oceana razširile na zahodne dele Atlantskega oceana ob ZDA in Karibskem otočju, so dosegle še Sredozemsko morje. Znanstvenike, ribiče in potapljače skrbi invazija tujerodne vrste, ki tu nima naravnih sovražnikov. Na Cipru so tako zagnali poseben program proti invaziji te strupene ribe.