Na Dunaju bodo odprli obsežno razstavo del Zorana Mušiča

Dunaj, 12. aprila - V Leopoldovem muzej bodo drevi odprli obsežno retrospektivo slikarja in grafika Zorana Mušiča (1909-2005). Postavitev z naslovom Poezija tišine obsega 160 del, ki bodo predstavila vsa pomembna ustvarjalna obdobja tega "tihega samotarja". Združuje dela iz javnih in zasebnih zbirk iz Avstrije, Italije, Slovenije in Švice.