Trojica z lamami na avdienco papeža Frančiška

Vatikan, 11. aprila - Papež Frančišek je na današnji avdienci pozdravil tri romarje iz Južne Tirolske in Nemčije, ki so se po zgodovinski romarski poti Romea Germanica z lamami odpravili do Vatikana. Trojica je za 700 kilometrov dolgo pot, ki je bila prvič omenjena leta 1256, potrebovala okroglih 50 dni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.