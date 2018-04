Celje, 11. aprila - Nogometaši Olimpije so prvi polfinalisti pokala Slovenije za sezono 2017/18. Ljubljančani so na povratni polfinalni tekmi premagali Celjane z 1:0. Olimpija je dobila tudi prvo tekmo, in sicer z 2:1. Edini strelec na tekmi je bil Aris Zarifović v 42. minuti.