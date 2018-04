Ob Ptujskem jezeru novi primeri mrtvih ptic

Ptuj, 11. aprila - Predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so ob terenskem ogledu okoli Ptujskega jezera našli 20 novih poginulih rečnih galebov, kar kaže na to, da se pogini nadaljujejo in da je neidentificirani strup še vedno prisoten v okolju. V društvu so odgovorne pozvali, naj pospešijo preiskavo možnih virov zastrupitev.