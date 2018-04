Rdeča nit Festivala kraška gmajna dediščina gradov in uporabne samonikle rastline Krasa

Štanjel, 12. aprila - Festival kraška gmajna se danes začenja z javnim posvetom o vlogi gradov v razvoju podeželja v Štanjelu. Rdeča nit tokratnega festivala sta dediščina gradov na Krasu in tamkajšnje uporabne samonikle rastline, je za STA pojasnil Borut Kokalj iz Parka Škocjanske jame. Na to temo bo tako potekalo več okroglih miz, pohodov in delavnic.