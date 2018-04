Skoraj polovica pritožb na delo policistov ne izpolnjuje pogojev za obravnavo

Ljubljana, 11. aprila - Skoraj polovica pritožb, ki je bila lani vložena na delo policistov, ni izpolnjevala pogojev za obravnavo v pritožbenem postopku. Po mnenju ministrstva za notranje zadeve to še vedno kaže na nepoznavanje namena pritožbenega postopka in slabo poznavanje policijskih pooblastil ter obveznosti in pravic posameznikov v policijskih postopkih.