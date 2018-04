Jara kača zgodbe o izbrisanih se tudi po 25 letih še vleče

Ljubljana, 11. aprila - Ustavno sodišče je več kot 25 let po izbrisu 25.000 prebivalcev Slovenije razveljavilo zakonsko omejitev skupne višine denarne odškodnine, ki se lahko dosodi izbrisanim. Odločitev kaže, da to vprašanje polpretekle zgodovine kljub dolgotrajnemu reševanju še ni zaprto. STA objavlja kronologijo pomembnejših dogodkov, povezanih s to problematiko.