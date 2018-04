Odbor za infrastrukturo podprl predloga zakonodajnih sprememb zaradi implementacije arbitraže

Ljubljana, 11. aprila - Odbor za infrastrukturo je z namenom uskladitve slovenske zakonodaje z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško danes potrdil vladni predlog za prenehanje veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnemu pasu Republike Slovenije in predlog novele zakona o ohranjanju narave. Sejo so obstruirali poslanci SDS.