Kamniška svetnika DeSUS nista imela strankinih navodil za delovanje

Kamnik, 11. aprila - Kamniška svetnika Mojca Jončeska Malovrh in Roman Maligoj, izvoljena na listi DeSUS, sta danes pojasnila, da sta svetniško skupino razpustila zaradi ignorance vodstva stranke in iz stranke izstopila. Jončeska Malovrhova je zavrnila očitke, da sta delovala v nasprotju z interesi stranke in pojasnila, da strankinih navodil za delovanje nista imela.