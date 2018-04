Podvoz pri celjski pošti po rekonstrukciji spet odprt

Celje, 11. aprila - V Celju je podjetje CGP končalo rekonstrukcijo podvoza pod železniško progo na Teharski cesti oz. pri glavni pošti v Celju. Od torka popoldne je tako podvoz znova prevozen za cestni promet, zdaj pa sledi rekonstrukcija podvoza, namenjenega pešcem in kolesarjem. Tega so tako danes zaprli, so sporočili iz celjske občine.