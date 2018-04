Straža, 11. aprila - V Straži pri Novem mestu so danes nekaj pred 9. uro oropali banko. Pri ropu ni bilo poškodovanih, policija pa v širši okolici in na kraju dogodka izvaja številne dejavnosti za izsleditev domnevno dveh roparjev, so na Policijski upravi (PU) Novo mesto povedali za STA.