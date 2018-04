Predsedujoči vojaškemu odboru Nata problem Slovenske vojske vidi v pomanjkanju virov

Ljubljana, 11. aprila - Na ministrstvu za obrambo sta se danes srečala poveljnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Alan Geder in predsedujoči vojaškega odbora Nata general Petr Pavel. Ta je kot razlog za trenutno nepripravljenost SV izpostavil pomanjkanje kadrovskih in finančnih virov znotraj vojske, rešitev pa v sodelovanju med političnim in vojaškim vodstvom.