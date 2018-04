Januarska eksplozija na Mlaki posledica uhajanja plina

Kranj, 11. aprila - Gorenjski kriminalisti so zaključili preiskavo eksplozije v hiši na Mlaki pri Kranju, v kateri se je konec januarja poškodovala ena oseba, nastala pa je tudi velika gmotna škoda. Ugotovili so, da je bil razlog za eksplozijo uhajanje plina zaradi neustreznega tesnjenja med plinsko jeklenko in štedilnikom.