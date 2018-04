V Sloveniji v zadnjem četrtletju lani najvišja rast cen stanovanjskih nepremičnin v EU

Luxembourg, 11. aprila - Stanovanjske nepremičnine so se tako v območju z evrom kot na ravni EU v zadnjem lanskem četrtletju na letni ravni podražile, in sicer za 4,2 oz. 4,5 odstotka. Na četrtletni ravni so se najbolj zvišale v Sloveniji, kjer so zrasle za 3,7 odstotka, kar je tri odstotne točke več od povprečja EU, kažejo podatki Eurostata.