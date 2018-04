Francoska policija nadaljuje odstranjevanje levičarske komune

Nantes, 11. aprila - Francoska policija že tretji dan odstranjuje aktiviste iz komune v Notre-Dames-des-Landes blizu Nantesa, ki so jo vzpostavili pred desetletjem. Približno 70 protestnikov, skritih za barikadami, je policiste zasulo z različnimi predmeti, ti pa so odgovorili s solzivcem in drugimi sredstvi za boj proti izgrednikom.