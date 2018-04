Vlada povečala sredstva za prenovo nekaterih bolnišničnih lekarn

Ljubljana, 11. aprila - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v torek dala soglasje k povečanju vrednosti treh obstoječih projektov v načrtu razvojnih programov, in sicer prenove bolnišničnih lekarn v Murski Soboti in Trbovljah ter porodnega bloka v Kranju. V načrt pa je uvrstila tudi štiri nove projekte, prenove treh bolnišničnih lekarn in ureditev prostorov NIJZ.