V stanovanjskem objektu v Škofji Loki ob gašenju požara odkrili drogo

Škofja Loka, 11. aprila - Gasilci so v nedeljo ponoči ob gašenju požara v stanovanjskem objektu na območju Škofje Loke naleteli na prostor za proizvodnjo droge. Kriminalisti so zato opravili hišno preiskavo in odkrili več deset sadik konoplje. Osumljenca bodo kazensko ovadili.