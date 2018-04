Na televizijske zaslone prihajajo ideje in ideali Victorja Hugoja

Cannes, 13. aprila - Dela velikega francoskega pisatelja, pesnika in dramatika Victorja Hugoja so že doživela številne filmske, gledališke in televizijske priredbe. Priljubljenega literata bo kmalu ponovno oživil BBC s priredbo njegovih Nesrečnikov, obeta pa se tudi serija o zasebnem in političnem življenju Hugoja, sicer znanega borca za človekove pravice.