Varnostne razmere na Ptuju lani stabilne

Ptuj, 15. aprila - Varnostne razmere na območju ptujske občine so bile po oceni varnostnega sosveta tudi lani stabilne in ugodne. Policija je obravnavala 545 kaznivih dejanj, kar je 72 manj kot leto pred tem, skoraj dve tretjini jih je že preiskanih, med njimi tudi en uboj. Prav tako so v letu 2017 policisti beležili eno prometno nesrečo s smrtnim izidom.