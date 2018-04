Unicreditov finančni zajtrk: Zdaj je pravi čas za ukrepe

Ljubljana, 11. aprila - Zadnja finančna in gospodarska kriza je za nami. Slovenija se je uspešno pobrala in je spet na poti rasti. Tudi trendi so ugodni in država mora ta čas izkoristiti za izzive. Eden največjih so demografski trendi in staranje prebivalstva, so se strinjali udeleženci okrogle mize v okviru finančnega zajtrka Unicredit banke Slovenija.