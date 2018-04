Šanghaj in Hongkong še kar rasteta

New York/Tokio, 11. aprila - Po torkovih pozitivnih gibanjih v odzivu na sprostitev napetosti v trgovinskem sporu med Kitajsko in ZDA se tečaji delnic na borzah v Aziji danes gibljejo v različne smeri. Z občutno rastjo se lahko še vedno pohvalita kitajski borzi v Šanghaju in Hongkongu, medtem ko so se v Sydneyju in Seulu delnice pocenile, prav tako v Tokiu.