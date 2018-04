VS ZN brez odločitve o preiskavi napada v sirski Dumi

New York, 11. aprila - Varnostni svet ZN v torek ni sprejel niti tretjega predloga resolucije o preiskavi nedavnega napada v sirski Dumi, v katerem je bilo po trditvah Zahoda uporabljeno kemično orožje. ZDA, Velika Britanija in Francija so dale veto na resolucijo o preiskavi pod vodstvom OPCW, ki jo je predlagala Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.