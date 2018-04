Glavni pogajalec EU Barnier o brexitu brez dogmatizma in frustracij

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 11. aprila - EU in Združeno kraljestvo sta na pol poti do brexita. Britanci si lahko glede izstopa iz EU premislijo do ratifikacije ločitvenega sporazuma, glede izstopa iz notranjega trga pa do konca prehodnega obdobja, je v pogovoru s skupino dopisnikov v Bruslju dejal glavni pogajalec unije Michel Barnier, ki o brexitu govori brez dogmatizma in frustracij.