Primorske novice: Grad išče graščaka (11. 4.)

Koper, 10. aprila - To, da je grad Rihemberk neizkoriščeni biser, naravna in kulturna lepota, ki na izpostavljenem griču na meji med Vipavsko dolino in Krasom prav kliče po obiskovalcih, je popolnoma jasno. Redki so, ki bodisi zanikajo vrednost dediščine bodisi ne zmorejo razumeti njenega vsesplošnega razvojnega potenciala, v Primorskih novicah piše Vesna Humar.