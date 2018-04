Krožišče v Luciji bodo začeli graditi po turistični sezoni

Piran, 11. aprila - Krožišče na območju sedanjega semaforiziranega križišča na državni cesti v Luciji bodo začeli graditi po turistični sezoni. Občina, izvajalec del in DRSI so namreč ugotovili, da bo treba dokumentacijo popraviti, saj po sedanjem načrtu prek krožišča ne bi bil mogoč prevoz večjih plovil v marino, in del ne bo mogoče izvesti pred začetkom sezone.