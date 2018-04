Mediji: Savdska Arabija namerava Katar s prekopom odrezati od kopnega

Rijad, 10. aprila - Savdska Arabija namerava vzdolž celotne meje s Katarjem izkopati prekop, s čimer bo sosednjo državo spremenila v otok in jo s tem še dodatno osamila, so poročali savdski mediji. Gre za nov korak v diplomatskem sporu med Katarjem na eni strani ter Savdsko Arabijo, Egiptom, Bahrajnom in Združenimi arabskimi emirati na drugi.