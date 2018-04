Po onesnaženju Tojnice niso odkrili nevarnih snovi in kemikalij

Vrhnika/Ljubljana, 10. aprila - Kemijske analize vzorcev vode iz potoka Tojnica, ki so jih izvedli v okviru mobilnega ekološkega laboratorija, niso pokazale prisotnosti nevarnih snovi ali kemikalij, ki so povzročile ponedeljkov pomor rib, je sporočil operativni vodja laboratorija Dušan Žigon. Gre sicer za pogin manjšega obsega, vendar za ta potok to pomeni veliko okoljsko škodo.