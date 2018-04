Večletne zaporne kazni za deseterico, ki je načrtovala teroristični napad v Barceloni

Madrid, 10. aprila - Deset pripadnikov džihadistične celice, ki je bila povezana s skrajno skupino Islamska država (IS) in je načrtovala teroristične napade v katalonski prestolnici Barcelona ter snemanje obglavljanja, so danes v Španiji obsodili na zaporne kazni od osem do 12 let. Obsojenih je bilo pet Maročanov, štirje Španci in brazilski državljan.