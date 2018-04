Nussdorferjeva: Med najbolj perečimi področji sociala, slabo upravljanje in okolje

Ljubljana, 10. aprila - Najbolj pereča področja, ki jih varuh človekovih pravic izpostavlja v poročilu za lani, so socialno-ekonomska slika ljudi in njihovo zdravje, slabo upravljanje in okoljska vprašanja, je danes dejala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Izpostavljeno je tudi delovanje pravne države, saj je pri normativni dejavnosti kaos, je dodal njen namestnik Tone Dolčič.