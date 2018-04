Policisti BiH aretirali domnevna islamska skrajneža

Sarajevo, 10. aprila - Policisti BiH so danes aretirali dva moška, ki ju sumijo članstva v skrajnem islamskem gibanju, pri čemer so zasegli orožje in predmete skrajne skupine Islamska država (IS), so sporočili z državnega tožilstva BiH. Ob tem niso razkrili starosti in identitete osumljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.