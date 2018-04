Na Digitalnem dnevu o vplivu najnovejših tehnologij na prihodnost Evrope

Bruselj, 10. aprila - V Bruslju je danes potekal Digitalni dan, na katerem so predstavniki držav EU, industrije, akademskega okolja in civilne družbe razpravljali o dosežkih in izzivih na digitalnem področju. Letos so se osredotočili na vprašanje, kako bodo najnovejše tehnologije vplivale na prihodnost Evrope. Strinjali so se, da so pred EU še številne priložnosti.